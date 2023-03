Keskerakonna krahh valimistel. „Kui esimees tagasi astuks, siis oleksime suures turbulentsis“

„Keskerakond põrus valimistel: nad jäid kolmandaks ja kaotasid kümme kohta. See tulemus ütleb, et Keskerakond vajab uut liidrit,“ kirjutas Delfi päev pärast valimisi suures loos Keskerakonna tulemuse kohta. Esmaspäeval kogunes erakonna juhatus valimistulemusi arutama, Jüri Ratas jäi esimeheks edasi.

Tartumaa piirkonna esimees Igor Gräzin, kes kuulus enne Reformierakonda, hindas olukorda kõige kriitilisemalt. Tema sõnul on Keskerakond kaotanud oma poliitilise ideoloogia, mis oli olemas Savisaare ajal. „Reaalses igapäevaelus tähendas see seda, et inimestega, kellega meil tuli vestelda ja rääkida, neil puudus arusaam, mille eest või mille vastu Keskerakond seisab,“ ütles ta.