FOTOD ja BLOGI | Võimukõnelused said hoo sisse! Kaja Kallas: oleme ambitsioonikad ning valmis tegema suuri reforme

„Tahame teha lepingu, mis teeb kõigi Eesti inimeste elu paremaks. Reformierakonna prioriteedid on Eestit järgmistel aastatel kindlalt kaitsta, parandada Eesti inimeste elujärge ja käivitada rohereformist lähtuv majanduskasv,“ ütles Reformierakonna juht Kaja Kallas.



„Sotsiaaldemokraatide jaoks on läbirääkimistel kesksel kohal inimeste toimetulek ja regionaalse ebavõrdsuse vähendamine, töökohad, kliimaküsimused ja abi vajavate ühiskonnagruppide toetamine,“ sõnas sotsiaaldemokraatliku erakonna juht Lauri Läänemets.



„Eesti 200 seab koalitsiooniläbirääkimiste prioriteetideks haridusreformi, rohepöörde elluviimise ning personaalse riigi kontseptsiooni käivitamise. Valijad on andnud meile mandaadi teha suuri otsuseid,“ lausus Eesti 200 esimees Lauri Hussar.