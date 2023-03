Stoltenberg: Bahmut võib langeda lähipäevil

„Me näeme, et Venemaa paiskab sinna rohkem sõdureid, rohkem jõude ja mis Venemaal puudub kvaliteedis, püüavad nad tasa teha kvantiteedis. Nad on kandnud suuri kaotusi, aga samal ajal ei saa me välistada, et Bahmut võib lõpuks langeda lähipäevil,“ ütles Stoltenberg Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisel Stockholmis, vahendab Guardian.

Stoltenberg ütles, et on tähtis esile tuua, et see ei tähenda tingimata pöördepunkti sõjas.

„See toob lihtsalt esile selle, et me ei peaks Venemaad alahindama. Me peame Ukraina toetamist jätkama,“ ütles Stoltenberg.