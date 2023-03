Helsingi koolis pussitas 13-aastane tüdruk tunni ajal poissi

Kooli saabunud politseipatrullid leidsid sealt eest nii kahtlustatava kui ka ohvri, kellel oli torkehaav keha küljel. Politsei teatel on kahtlustatav tüdruk ja ohver poiss.

Ohver viidi kiirabiga haiglasse ja kahtlustatav on politsei valve all.

Vesala põhikooli direktor Niina Halonen-Mallirakis ütles Ylele, et koolis on praegu täiesti ohutu. On saadud kriisiabi.