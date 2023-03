Ainulaadsed kummikommid, mida on lastele väga vaja

Optibaci kummikommid on tegelikult toidulisand, milles rikkalikult piimhappebaktereid ning vitamiine ja mineraalaineid. Need on turul ainulaadsed. Maitsvad puuviljakommid sisaldavad sõbralikke baktereid Bacillus coagulans Unique IS-2, mille puhul on tõestatud, et need jõuavad elusana soolestikku. Lisaks leidub nendes maitsvates kommides lastele väga vajalikku D-vitamiini, kaltsiumi ja FOS-kiudaineid ehk fruktooligosahhariide. Suurepärane maitse pole aga saavutatud suhkruga, vaid hoopis puuviljamahla ja -püree kontsentraadiga.

Kõhubakterite eest hoolitsemine ja sealse keskkonna mitmekesistamine on lapse tervise seisukohalt väga oluline. Kui laps on näiteks pirtsakas sööja ja eelistab peamiselt vaid rafineeritud toite, nagu sai ning pasta, siis jäävad kahjuks kõhubakterid nälga ja hävivad. Head kõhubakterid vastutavad paljude funktsioonide eest, eelkõige aga immuunsuse, hea tuju ja ainevahetuse eest. Viimaste uuringute kohaselt määrab kõhubakterite vahekord ära ka meie maitse-eelistused. Kui head bakterid on ülekaalus, siis soovimegi rohkem tervislikku toitu. Selleks et neid oleks rohkem, on oluline süüa just kiudaineid. Loomulikult võib meile kasulikke baktereid ka probiootikumidena sisse süüa. Mõlemad variandid on Optibaci kummikommides olemas. Kasvavale organismile on võtmetähtsusega veel D-vitamiin ja kaltsium. Need tagavad tugevad luud ja terve lihaskonna. Kõik need lapsele vajalikud ained saab Optibaci kummikommidega iga päev kätte.