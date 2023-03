OTSEBLOGI | Zelenskõi: Bahmutit tuleb kaitsta, sest muidu on venelastel vaba tee edasi

„See on meie jaoks taktikaline,“ ütles Zelenskõi, kinnitades, et Ukraina sõjaline juhtkond on ühel meelel, et Bahmuti kaitsmist tuleb jätkata.

„Me mõistame, et pärast Bahmutit võivad nad edasi minna. Nad võivad minna Kramatorskisse, nad võivad minna Slovjanskisse, venelastel oleks pärast Bahmutit vaba tee teistesse linnadesse Ukrainas, Donetski suunal,“ ütles Zelenskõi. „Seetõttu seisavad meie poisid seal.“

Zelenskõi sõnul on tema motiivid Bahmuti hoidmiseks väga erinevad Venemaa eesmärkidest. „Me mõistame, mida Venemaa tahab seal saavutada. Venemaa vajab mingisugust võitu, väikest võitu, isegi hävitades Bahmutis kõik, lihtsalt tappes seal iga tsiviilisiku,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi ütles, et kui Venemaa saab heisata Bahmutis oma „väikese lipu“, aitab see mobiliseerida nende ühiskonda, et tekitada mõte, et „nad on nii võimas armee“.

Mõned analüütikud on Bahmuti hoidmise mõtte kahtluse alla seadnud kasvavate kaotuste ja selle tõttu, et palju Ukraina sõdureid võib kotti jääda.

Zelenskõi ütles aga, et ei ole oma komandöridelt kunagi midagi sellist kuulnud.

„Mul oli eile online ja offline kohtumine ülemjuhataja ja peamiste komandöridega /.../ ja nad kõik ütlevad, et me peame Bahmutis tugevalt seisma,“ ütles Zelenskõi. „Loomulikult peame me mõtlema oma sõjaväelaste eludele. Aga me peame tegema kõik, mis suudame, kuni saame relvi, varustust, ja meie armee on valmis vastupealetungiks,“ ütles Zelenskõi.