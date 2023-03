VIDEO | Martin Helme: need e-hääled, mida ei saa kontrollida, tuleks tühistada, et tagada põhiseaduslik kord

Mis on järgmised EKRE sammud?

Kõige pealt me peame arutama, meil on ju koosolek. Eks me võtame kokku valimised ja arutame, mida me teeme e-valimistega.

Nii seda asja ei jäta, et võimalik kohtutee ja edasised sammud?

Kui me võrdleksime e-valimisi pabervalimistega, siis e-valimiste tulemustega on nii, et inimesed käivad nädalaega hääletamas, siis võtab keegi kaenlasse selle kasti, tuleb tagant ruumist välja ja ütleb: „nii oli, me üle lugeda ei saa“. See ei kõlba meile. Tegelikult ei tohiks see kellelegi kõlvata.

Olete te vahepeal ka otse valimiskomisjoniga suhelnud, kuidas nad tagavad teile ja räägivad kuidas toimus hääletus?

Ikka oleme suhelnud, oleme lausa kirju saatnud, aga neile ei ole veel vastatud. See, et meie küsime mingeid andmeid ja nemad ütlevad, et me neid teile ei anna, me anname mingeid muid - see ei ole tegelikult valimiste kontrollimine.

Samal ajal käivad ka koalitsiooniläbirääkimised. Ilmselt see kooslus ei üllatanud, millest praegu räägitakse - Reformierakond, Eesti 200 ja sotsid.

Need, kes hakkavad praegu koalitsiooniläbirääkimisi pidama, nende numbrite pealt, mis meil praegu riigikogus on pakutud.. ma ütlen veelkord, et me ei pea seda rahva tahteks kuni me ei ole näinud, mis on tegelikud tulemused. Seal on loogika muidugi - see on kõige vasakpoolsem, kõige radikaalselt liberaalsem seltskond, mis üksteist on leidnud.

Aga olete valmis ka opositsiooniks, et võib-olla ühisrindes Isamaa ja Keskerakonnaga?

Selge on see, et me jääme opositsiooni praegu, kui just e-valimisi ei tühistata, siis kindlasti. Nende häälte tühistamine, mida ei saa keegi kontrollida, on minu meelest vajalik, et tagada meil põhiseaduslik kord. Sest kui ei ole võimalik kontrollida hääli, siis sisuliselt toimub valimiste võltsimine ehk riigipööre ehk põhiseadusliku korra likvideerimine, millega ei tohiks mitte keegi nõus olla. Minu meelest me teeme valesti, kui me arutame, mida selle riigikogu koosseisuga saab või ei saa seni kuni meil ei ole selge, mis tegelik rahva tahe oli.