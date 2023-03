FOTOD | Eesti 200 võttis vastu Reformierakonna ettepaneku koalitsiooniläbirääkimisteks

Erakonna esimehe Lauri Hussari sõnul on Eesti 200 jaoks koalitsiooniläbirääkimiste lähtekoht saada ülevaade riigi rahanduse hetkeseisust ning järgmise valitsuse võimalustest riigieelarve vastutustundlikul koostamisel.



„Liberaalne ja uuendusmeelne valija on andnud sellele koalitsioonile võimsa mandaadi ning asume selle elluviimiseks koalitsiooniläbirääkimistesse,“ lausus Eesti 200 esimees Lauri Hussar.



Eesti 200 seab koalitsiooniläbirääkimiste prioriteetideks haridusreformi, rohepöörde elluviimise ning personaalse riigi kontseptsiooni käivitamise.



„Valijad on andnud meile mandaadi teha suuri otsuseid ja Eesti 200 suhtub selle ülesande täitmisesse täie tõsidusega,“ sõnas Hussar.



Eesti 200 juhatus kinnitas läbirääkimisdelegatsiooni, kuhu kuuluvad erakonna esimees Lauri Hussar, aseesimees Kristina Kallas ning juhatuse liikmed Margus Tsahkna ja Marek Reinaas. Delegatsiooni täiendatakse vastavalt läbirääkimiste teemadele.