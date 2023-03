ASUS Republic of Gamers teatab uuest ROG Strix SCAR ja Strix G tooteseeriast

ASUS Republic of Gamers (ROG) teatab uhkusega uuest ROG Strix SCAR ja Strix G mängimiseks loodud sülearvutite tooteseeriast. Uued mudelid on Strix SCAR 16, Strix SCAR 18, Strix G16 ja Strix G18 ning uued komponendid on saanud ka Strix SCAR 17 ja Strix G17. ROG Nebulla ja Nebula HDR-ekraanide ning uuendatud intelligentse jahutuse termolahendusega on need võimsad sülearvutid valmis andma jõudu nii e-spordi kui ka harrastusmängurite võitudele.

Kavandatud võitma

Tipptasemel CPU-d ja GPU-d

ROG kõige tõhusamate sülearvutitena on Strixi seeria varustatud Intel®, AMD ja NVIDIA® uusimate ja parimate kiipidega. Strix SCAR 16 ja 18 on kuni Intel® Core™ i9-13980HX protsessoriga, millel on 24 südamikku ja 32 lõime, koos kuni NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 sülearvuti GPU-ga, mis saavutab kuni 175 vatti, kogu süsteemi võimsusega 240 vatti (dünaamilise võimenduse ja manuaalse jõudlusrežiimiga). MUX-lüliti koos NVIDIA Advanced Optimusega tagab intelligentselt optimaalsed kaadrisagedused, kui see on vooluvõrku ühendatud, ja parema aku tööea liikvel olles, ilma et oleks vaja käsitsi sekkuda. Strix G16 ja G18 töötavad kuni Intel® Core™ i9-13980HX protsessoriga ja NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 sülearvuti GPU-ga, mille võimsus on kuni 175 W, kasutades dünaamilist võimendust ja sama MUX-lülitit koos Advanced Optimusega.