Politico: Henrik Hololei hindas ise, kas Katari valitsuselt saadud tasuta hüved mitte huvide konflikti ei põhjusta

Varem on Delfilegi väidetud, et Henrik Hololei reisid olid reeglitekohased ning kõik võimalikud huvide konfliktid „hoolikalt kaalutud ja välistatud“.

Kuid esmaspäeval avaldas Euroopa Komisjoni pressiesindaja, et need reeglid tähendasid, et Hololei ise oligi vastutav isik, kes otsustas, et tema reisimine ei tekitanud huvide konflikti. Praeguste reeglite kohaselt peavad sellised peadirektorid nagu Hololei selle otsuse ise vastu võtma, ütles pressiesindaja Brüsselis pressikonverentsil.