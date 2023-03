Trudeau lubas määrata eriraportööri, et uurida Hiina sekkumist Kanada valimistesse

„Me usume sügavalt vabaduse, avatuse ja dialoogi väärtustesse. Neid väärtusi ei jaga universaalselt iga valitsus üle maailma,“ ütles Trudeau eileõhtusel pressikonverentsil, vahendab Guardian. „Tõesti, ma ei tea, kas me oleme oma eluajal näinud demokraatiat ebakindlamas seisus. Paljud riiklikud ja mitteriiklikud tegijad tahavad tekitada ebastabiilsust siin ja mujal, et edendada omaenda huve.“

Trudeau tegi teatavaks esimesed sammud, et luua välisagentide registrit, milleks on endised diplomaadid ja seadusandjad hiljuti üles kutsunud.

„Vaatamata kõigele tean ma, et on inimesi, kes ei usu, et sellest piisab. Ma mõistan seda,“ ütles Trudeau. „Lähipäevil määrame me väljapaistva kanadalase sõltumatu eriraportööri ametisse, kellel on laialdane mandaat anda ekspertsoovitusi kanadalaste usu meie demokraatiasse kaitsmise ja tugevdamise kohta.“