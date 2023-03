Logistikavaldkonna aastaajad

Kaubaveo valdkonnas on aastatega välja kujunenud hooajalisus. Kõige levinum neist on näiteks pingeline jõuluaeg, soov kaupa välja saata enne Hiina uut aastat, võrdlemisi rahulik pühadejärgne periood, millele järgneb aktiivne suvi. Samuti tuleb arvesse võtta maanteevedude maksumuse erinevust eri aastaaegadel. Sama kauba vedamise maksumus võib tunduvalt erineda.

Vaikne hooaeg (jaanuar–märts)

Pühadehooaeg on lõppenud ja veoste maht on vähenenud. Sel ajal on tavaliselt iseloomulik müügimahu vähenemine, mis tähendab ka väiksemat saadetavate kaupade kogust. Samuti ei ole laoteenused enam nii nõutud. See aga ei puuduta kauba saatmist Hiinasse ja sealt meile. Nagu teada, tähistab Hiina erinevalt muust maailmast igal aastal oma Hiina uut aastat. See on Ida-Aasia elanike jaoks pikim puhkus, mistõttu on logistikavaldkond pea kuu aega halvatud. Mõistagi soovivad saatjad kauba välja saata ja saajad need kätte saada enne pühi. Kevade lähenedes suureneb järk-järgult saadetava kauba maht. See on sobivaim aeg, et juba aegsasti valmistuda ette algavaks hooajaks.

Nõudluse järkjärguline kasv (aprill–juuni)

Veoste maht tasapisi suureneb. See tähendab, et kaubaveo hind võib kasvada. Igal riigil on ka oma hooajalised tooted, mida on vaja transportida, näiteks puuviljad. Vahel võib tekkida olukord, et nõudlus on nii suur, et vabu veoautosid pole. Sel ajal hakkavad ka jaemüüjad aktiivselt saatma ja vastu võtma suverõivaid, mis koormab märkimisväärselt logistika- ja kaubaveovaldkonda.

Vaikus enne tormi (juuli–september)

See on hetk, mil hooajakaubad ja -tooted on enamasti tarnitud. Nõudlus ja müügimahud on jätkuvalt suured, kuid töötajad lähevad puhkusele. See tähendab ka veoste mahu vähenemist. Tarnehinnad võivad langeda. Augustis on tavaliselt kõige vaiksem periood, müügi- ja kaubavedude maht väheneb. Alates septembrist kaubavedude hind kasvab. Kaubaveo maht suureneb järk-järgult, tunda on jõuludeks valmistumist. Veo- ja müügimahud jätkavad tõusu.

Tipphooaeg (oktoober–detsember)