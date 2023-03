Moskvast lendas hiljuti üle Läti Saksamaale kiirabilennuk väga tähtsa isikuga

Vene meedia kinnitas, et reisija on lääne sanktsioonide nimekirjas, aga kinnitust selle kohta ei ole.

Spekuleeritakse, et patsient on Tšetšeenia juht Ramzan Kadõrov, kellel on viimasel ajal olnud probleeme neerudega, Venemaa presidendi Vladimir Putini varahoidjaks peetav tšellist Sergei Roldugin või ansambli Ljube solist ja „vene maailma“ tulihingeline fänn Nikolai Rastorgujev. Kõige tõenäolisemaks peetakse viimast varianti.