Moskvast lendas hiljuti üle Läti Saksamaale kiirabilennuk kellegi väga tähtsa isikuga

Vene meedia kinnitas, et lennuki reisija on lääne sanktsioonide nimekirjas, aga kinnitust selle kohta ei ole.

Võimalike patsientidena pakutakse välja Tšetšeenia juhti Ramzan Kadõrovit, kellel on viimasel ajal probleeme neerudega, Venemaa presidendi Vladimir Putini varahoidjaks peetavat tšellisti Sergei Rolduginit ning ansambli Ljube solisti ja „vene maailma“ tulihingelist fänni Nikolai Rastorgujevit. Kõige tõenäolisemaks peetakse viimast varianti.

On tähelepanuväärne, et Läti andis ettevõtte Augustus Business Aviation GmbH lennukile, mille pardal oli sanktsioonide all olev isik, loa lennata läbi oma õhuruumi.