Siseminister Lauri Läänemets on varem öelnud, et Petersoni tegevus on provokatiivne ja kujutab endast ohtu Eesti julgeolekule. Ja tõenäoliselt on tal sidemed Kremli salateenistustega, muidu ei oleks ta kuidagi saanud Venemaa kaudu Donbassi rindele pääseda.