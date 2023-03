VIDEO | Lauri Läänemets: ütlesin telefonis Kaja Kallasele, et sotsid on Reformierakonna ettepanekuks valmis

Sotsiaaldemokraatide juhatuse koosolekul rääkisid sotsid valimistest ning valimistulemustest. „Arutasime edasi, millised on võimalused ning mis on sotsiaaldemokraatide olulised teemad, kui juhuslikult peaks juhtuma, et meile tehakse ettepanek koalitsiooni läbirääkimistele minna,“ ütles Läänemets.

Läänemetsa sõnul rääkis ta täna Kallasega, kuid jutuajamine piirdus lühikeste ja üksikute teemadega.

„Peamine arutelu käis selle üle, kas sotsiaaldemokraatidel võiks olla valmidus üldse, kui Reformierakond tahaks meile mõnda ettepanekut teha, ja seal me seda valmidust kinnitasime. Ütlesin ka ära mõned olulisemad teemad: palgavaesus, mille eest valimistel seisime, regionaalareng ja roheteemad on sotside jaoks olulised. Mingisugust läbirääkimist või konsultatsiooni pole toimunud, see oli üks telefonikõne ja ettepanekuid ka veel pole.“

Läänemetsa sõnul pole sotside jaoks olulised teemad „punased jooned“, vaid hoopis rohelised, mis võiks olla koalitsiooni jaoks olulisel kohal. „Usun, et kui võimalikele koalitsioonipartneritele peaks see ühel hetkel sobima ja meeldima, siis saame öelda, et saame ettepaneku vastu võtta, kui see tehakse,“ ütles ta.

Ta lisas, et sotsid ei valiks koalitsioonipartnereid niivõrd erakonna järgi, vaid selle põhjal, et koalitsioon oleks avatud Euroopale, NATO-le ja liitlastele. Samuti on oluline inimeste põhiõiguste toetamine ja kaitsmine ning inimeste toimetulekuga tegelemine. „Kui mõtleme ka selle suure valimisaktiivsuse peale või miks Reformierakond nii palju hääli sai, siis see oli hirm paremäärmuslaste eest ja põhjus, miks neid valitakse on see, et inimestel läheb kehvasti. See on sotsiaaldemokraatide jaoks maailmavaateliselt ja Eesti tulevikku arvestades väga oluline teema,“ ütles Läänemets.