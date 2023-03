E-häälte võltsimisest rääkiv EKRE muudab enda portaalis arvamusküsitluse tulemusi

Uued Uudised, mille väljaandja on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond , tegi küsitluse selle kohta, kas riigikogu valimised olid inimeste hinnangul ausad. Praeguseks on mitu korda muutunud nii tulemused kui ka vastusevariandid.

Algselt olid küsitluses vastusevariandid „kindlasti mitte“, „olid küll“ ja „ei oska öelda“. Kõige populaarsemale variandile, et valimised olid ausad, oli kogunenud üle 5000 hääle. Peagi hakkasid selle hääled aga kaduma ning alles jäi umbes 400 häält.

See polnud aga viimane muutus. Kui nüüd avada Uute Uudiste lehel sama küsitlus, siis on muudetud vastusevariantide sõnastust. Nüüd on seal vastusevariandid „olid kahtlase moega“ ning „tundusid ausad“.