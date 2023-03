Iraani kõrgeim juht ajatolla Khamenei nimetas koolitüdrukute mürgitamist andestamatuks kuriteoks

Iraani parlamendi julgeolekukomisjoni liige Shahriar Heydari nõudis samuti, et julgeolekunõukogu kiirendaks mürgitamisjuhtumitega seotud uurimist. Ta rõhutas, et süüdimõistetutel ei ole loota amnestiale ning nad mõistetakse surma.

Võimud on süüdistanud tüdrukute mürgitamises Iraani välisvaenlasi, kes püüdvat niimoodi Teherani võimu õõnestada. Kuid palju spekuleeritakse ka selle üle, et Iraani vaimulik juhtkond ise üritab seeläbi takistada tütarlastel hariduse omandamist. Kolmas versioon on, et võimud karistavad tüdrukuid nende rolli eest mullu septembris puhkenud üleriigilistel valitsusvastastel meeleavaldustel.