Mägi-Karabahhis hukkus tulevahetuses mitu inimest. Armeenia ja Aserbaidžaan süüdistavad teineteist

Bakuu kaitseministeeriumi teatel avati Aserbaidžaani sõdurite pihta tuli, kui nad üritasid peatada relvi vedavaid Armeenia sõidukeid. Avalduses märgitakse, et tulevahetuse tagajärjel on mõlemal poolel hukkunuid ning kahest Aserbaidžaani sõdurist on saanud märtrid.

Armeenia kaitseministeerium selgitas omakorda, et tuli avati politseiauto pihta ning Bakuu diversantide rühmitus tappis kolm politseinikku. „Relvatarnetest on absurdne rääkida, pigem on tegemist ette planeeritud ja Aserbaidžaani juhtkonna käsul toimunud provokatsiooniga,“ lisas Jerevan.

Armeenia välisministeerium rõhutas pühapäeval lisaks, et on ülimalt vajalik, et Aserbaidžaani poolt blokeeritud Latšini koridori saadetaks kohale rahvusvaheline uurimisrühm.

Bakuu delegatsioon kohtus Märgi-Karabahhi etnilistest armeenlastest esindajatega viimati 1. märtsil ning toimunud kohtumise põhiliseks eesmärgiks oli Latšini koridori blokaadi lõpetamine. Euroopa Liidu Lõuna-Kaukaasia eriesindaja Toivo Klaar nimetas kõnelusi julgutavaks uudiseks ning Karabahhi uudisteagentuur Artsak Press teatas siis, et pingete vähendamiseks sõlmiti mitmeid leppeid.

Aserbaidžaani valitsuse toetatud väidetavad keskkonnakaitsjad blokeeridi Latšini koridori möödunud aasta 12. detsembril. Kuna koridor on ainus maismaaühendus Mägi-Karabahhi ja muu maailma vahel, siis on piirkonnas terav puudus autokütusest, esmatarbekaupadest ja ravimitest.