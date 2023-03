„Eesti 200 on teinud ajaloolise valimistulemuse ja me oleme saanud üle kolme korra rohkem hääli kui neli aastat tagasi,“ alustas Hussar oma sõnavõttu ajakirjanike ees. „Valimised on näidanud, et liberaalse ja uuendusmeelse valija hääl on võimas.“