Kreeka peaministrilt oodatakse rongiõnnetuse eest vastuse võtmist. Tänavatel lendavad Molotovi kokteilid

Mitsotakis tõdes oma pöördumises, et möödunud nädalal 57 inimese surmaga lõppenud rongiõnnetusest rääkides ei saa ega tohi peituda inimlike eksimuste taha. Kolmapäevaga võrreldes on see märkimisväärne meelemuutus, sest siis rääkis Mitsotakis, et tegemist oli traagilise inimliku veaga.