Henn Põlluaas e-häälte kontrollimisest: ainult numbrite vaatamine ekraanil ei tõesta midagi. Me ei näe, mis mustas kastis toimub

Täna toimus elektrooniliste häälte ülelugemine, mille käigus vaadati iga antud e-hääl ükshaaval uuesti läbi. Seejuures kontrollitakse, et häält ei ole kuidagimoodi rikutud, vaadatakse üle, kellele on hääl antud, ning veendutakse, kas see läks ikka valitud kandidaadile. Kohal ei olnud aga ühtegi EKRE saadikut – miks?