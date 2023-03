USA kaitseminister Austin: Bahmuti langemine ei oleks Ukraina jaoks strateegiline tagasilöök

„Ma ei taha kindlasti alahinnata tohutut tööd, mille Ukraina sõdurid ja juhid on pannud Bahmuti kaitsmisse, aga ma arvan, et sellel on rohkem sümboolne kui strateegiline ja operatiivne väärtus,“ ütles Austin Jordaania pealinnas Ammanis, vahendab CNN.

„Seega ei tähendaks Bahmuti langemine tingimata, et venelased on muutnud selles võitluses tuule suunda. Ma arvan, et see on jätkuvalt tasavägine,“ lisas Austin.

„Mida ma näen, on see, et venelased toovad jätkuvalt kohale palju halvasti välja õpetatud ja halvasti varustatud sõdureid,“ lausus Austin. „Ja need sõdurid leiavad väga kiiresti oma lõpu.“