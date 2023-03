Kihlvedude tegemine ehk spordiennustus

Sõltumata sellest, kas tegemist on Eesti või Soome inimestega, võib julgelt öelda, et panustamise harjumused on üpriski sarnased. Küll on kihlvedude tegemine Soomes oluliselt populaarsem ja seda on võimalik ka erinevatelt võrdluslehtedelt näha. Peamiselt panustatakse jalgpallile, korvpallile ja hokile. Ära tasub märkida ka tennise ja käsipalli. Tuntud spordialade kõrval on tugevalt pead tõstmas ka näiteks e-sport, millele on hakatud väga palju panustama.

Peamised erinevused kihlvedude puhul

Need, kes ei ole varem spordiennustusega kokku puutunud, ei saa ilmselt aru, kuidas see käib. Lühidalt öeldes on võimalik valida mitme erineva panustamistüübi vahel. Nendest kõige lihtsam on üksikpanus, kus valite kohtumise tulemuse. Koefitsient on tavaliselt küllaltki väike, kuid samas on ka risk oluliselt väiksem. Sellist panustamist kasutavad peamiselt inimesed, kes soovivad minimaalset riski ja jälgivad kohtumist telerist.

Teine variant on kasutada mitmikpanuseid või kombopanuseid, kuhu lisatakse vähemalt kaks erinevat sündmust, millele soovitakse panustada. Võiduvõimalus muutub väiksemaks, kuna kaks sündmust peavad minema täpselt nii, nagu teile vaja. Küll aga suureneb koefitsient. Mõlemad koefitsiendid korrutatakse omavahel ja saadakse oluliselt suurem koefitsient. Mida rohkem sündmuseid teie mitmikpanuses on, seda suuremad on ka koefitsient ja risk.

Live-panustamine muudab vaatamise huvitavamaks

Juba mõned head aastad on olnud live-panustamine paljude spordisõprade seas äärmiselt populaarne. Lühidalt öeldes tähendab live-panustamine seda, et teil on võimalik näiteks jalgpallikohtumise ajal teha panuseid ka siis, kui mäng juba käib. Koefitsiendid võivad kardinaalselt erineda enne mängu saadaval olevatest koefitsientidest. Seda võib põhjustada näiteks see, kui üks võistkond on suutnud lüüa värava või saanud punase kaardi. Sport on ettearvamatu ja mõne olulise mängija puudumine või vigastus võib endaga kaasa tuua suured muutused.