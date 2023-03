Pühapäeva varahommikul hukkus Pärnus tulekahjus vanem meesterahvas

Sellel aastal on Eestis tulekahjudes hukkunud kuus inimest. Õnnetused saavad sageli alguse hooletust suitsetamisest ning lõppevad traagiliselt, sest puudub elu päästev suitsuandur või see pole töökorras. Päästeamet juhib tähelepanu sellele, et töökorras suitsuandur aitab tulekahjust märku anda veel varajases etapis, hoides sellega ära kurvad tagajärjed.