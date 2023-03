VIDEO | Mihhail Kõlvart Keskerakonna kehvast tulemusest: ei oleks ilus praegu erakonna juhti vahetada

„Valija andis oma hinnangu. Ma arvan, et see hinnang on väga konkreetne,“ kommenteeris Kõlvart Keskerakonna tulemust. „Sellest tuleb lähtuda.“

Kas kehv tulemus näitab, et valijad ei usalda enam Keskerakonda?

Kõlvart arvas, et valijale ei tundu praegu, et Keskerakond oleks see erakond, kellel oleks piisavalt ressurssi võimul olemiseks. Ta lisas, et opositsioonis ei suutnud Keskerakond anda ühiskonnale piisavalt selgeid signaale selleks, et valijad toetaks neid.

Kõlvart sõnas, et kehva tulemuse eest vastutab kõige rohkem erakonna esimees (Jüri Ratas – toim), kuid nentis, et Ratas kannab ka kõige suuremat koormust. „Praegu ei oleks ilus ja korrektne öelda, et Jüri vastutab ja ta tuleb välja vahetada. Me kõik vastutame selle tulemuse eest – iga juhatuse liige ja erakonna liige, sh ka mina,“ lausus Kõlvart. „Me kõik koos peame järeldusi tegema.“

Kõlvarti hinnangul tuleb erakonnal koos mõelda, teha järeldusi. Kes saab erakonna juhiks, on tema arvates teisejärguline küsimus.

Keskerakond jäi seekordsetel riigikogu valimistel kümne mandaadi võrra vaesemaks. Kui eelmisel korral sai Keskerakonnas 26 kohta, siis nüüd kõigest 16. Parima häältesaagi korjas Keskerakonnas Kõlvart (14 598 häält), talle järgnes Ratas (7675 häält).