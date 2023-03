Ligemale kaks ja pool tuhat isiklikku häält, palju õnne! Kas see oli isikliku eesmärgi ületamine või jäi sellele alla?

Aitäh kõigile 2444 inimesele, kes mulle hääle andsid. See annab jõudu edasi ehitada nii erakonda kui ka Eestit. Rohkem kui 14 000 inimest andis hääle Parempoolsetele. Aitäh neile, et nad jäid truuks põhimõttele hääletada maailmavaate poolt. Lubame, et hääled on hästi hoitud ja et mõistuse häält me sahtlisse ei pane.