Helme, Seedri ja Ratase häältesaak Riigikogu valimistel kahanes

EKRE esimees Martin Helme sai eelmistel riigikogu valimistel 5967 häält, kuid tänavu 4599 häält, mis on 1368 häält vähem kui eelmistel riigikogu valimistel. Sellel aastal said temast rohkem hääli näiteks erakonnakaaslased Mart Helme, Jaak Madison ja Henn Põlluaas. Mart Helme häältesaak kahanes aga veelgi rohkem - nimelt sai ta eelmistel riigikogu valimistel 9170 häält, kuid sellel aastal 6122 häält. See tähendab, et ta sai 3048 võrra vähem hääli.