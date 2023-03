VIDEO | Lavly Perling: Parempoolsete jaoks on see alles vahefiniš. Nüüd hakkame oma erakonda kasvatama

Parempoolsed said lõpuks valimistel saagiks 14 035 häält ehk 2,30% kogu häältest. See tähendab, et erakond saab riikliku toetuse peale.

Perling tänas kõigepealt valijaid, kes julgesid Parempoolsetele oma hääle anda. „Tõeliselt julged inimesed, kes arvasid, et mõistuse hääl võiks olla parlamendis,“ ütles Perling ning lisas, et erakond on tänulik. „Kui vaatate seda pidu siin, siis see on alles vahefiniš. Homme me jätkame oma organisatsiooni ehitamist, sest olgem ausad - täna on Parempoolsed juba võitjad,“ ütles Perling.

Mis hakkab saama edasi? Perling ütles, et nüüd hakkab erakond tulemusi analüüsima ning seejärel pannakse sammud paika.

Parempoolsed asutasid erakonna 18. augustil. Mida tegid nemad künnisest alla jäänud erakondadest teisiti? „Eks Parempoolsed peavad ka analüüsima, et mida me oleks saanud teha paremini, mitte minna kohe teisi õpetama,“ sõnas Perling. Siiski ütles Perling, et tema hinnagul on taolise tulemuse saavutamiseks kolm peamist märksõna. „Meeskond, töö ja hästi selge siht,“ ütles Perling.