VIDEO | Lauri Läänemets koalitsiooni läbirääkimistest: ütleme Kallasele, et oleme avatud kõikideks ettepanekuteks

Läänemets mainis veel ka seda, et Eesti 200 tegi valimistel väga hea tulemuse. Lisaks pole ta pettunud sotside tulemustes. „See, et sotsidele ennustati 7 kohta, seda ei tulnud, kuid on 0,4% väiksem tulemus kui eelmistel valimistel. Me ei saa öelda, et väga kaotanud oleks, lihtsalt matemaatika on selline, et üks mandaat jäi vähemaks.“