VIDEO | Hendrik Terras Eesti200 tulemusest: oleme valmis riigikogu vastutust võtma.

Terras sõnas, et on tänulik kõigile valijatele, kes andsid hääle Eesti 200 poolt ning ütles, et erakonna jaoks on täna pidupäev.

Erakonna liige Margus Tsahkna sõnas e-häälte laekumise järel, et tema hinnangul ei olnud Eesti 200 riigikogu vastutuseks veel 2019. aastal valmis, kuid on seda nüüd. Selle arvamusega nõustus ka Terras. „Praegu tunnen, et viimase paari aastaga oleme kõik hästi paika saanud ja oleme valmis riigikogu vastutust võtma,“ ütles Terras.

Mis saab nüüd edasi? Terras sõnas veel enne kõigi ringkondade häälte saabumist, et mõne koha võrra võib tulemus muutuda. Aga mis erakonnad üksteisele siiski kosja lähevad, et koalitsioon ja valitsus moodustada? Terras spekuleerima ei hakanud. „Meil delegatsioonid lähevad välja peaaegu kõikidesse erakondadesse,“ ütles Terras. Eesti 200 on varasemalt välistanud EKRE-ga koostöö ehk võib eeldada, et nendele delegatsioonid külla ei lähe.

Terras sõnas, et tema siiski teiste erakondade pidudele ei jää, sest tema ülesanne on Eesti 200 peol teisi delegatsioonikülalisi vastu võtta.

Kas demokraatia pidupäeval ka Terras tantsu lööb? „Kuna ma pean homme ETV-s olema väga varakult, siis mul on varajane õhtu täna,“ viitas Terras, et suuremaks peoks tal ei lähe.