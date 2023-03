VIDEO | Jaanus Karilaid: tulemus ei vasta ootustele, see on tõsine mõtlemiskoht juhatusele

„Lõpptulemus oli negatiivne üllatus, siin pole midagi varjata. Keskerakond lootis nendel valimistel saada vahemikus 18-21 mandaati, 15 loomulikult ei vasta meie ootustele. See on tõsine mõtlemiskoht erakonna juhtkonnale ja juhatusele,“ ütles Karilaid.

Karilaid tõdes, et kriisist kriisi elamine on mõjutanud palju ka valijaid ning peaministri erakonnal oli selles julgeoleku olukorras tohutu eelis. „Oli näha, et selle eelise nad ka realiseerisid. Võitjale palju õnne,“ ütles ta.

Mis puudutab kehva tulemust Ida-Virumaal, siis ütles Karilaid, et järelikult Ida-Virumaa mõtleb teises rütmis ning seal töötavad hoopis teistsugused sõnumid.

Kas Jüri Ratas peaks nüüd Keskerakonna juhi kohalt tagasi astuma? „Mis on järgmised sammud, seda me kindlasti erakonna juhatuses arutame ja kindlasti tehakse mingeid muutuseid, aga millised need muutused on, seda siis peatselt, siis kui erakonna juhatus on juba ära toimunud,“ ütles Karilaid.

Karilaid sõnas, et Keskerakond on koalitsiooni läbirääkimistes pigem varuvariant ning plaan A on Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid. „Loomulikult on poliitikas alati olemas omad võimalused ja hetked, nii et Keskerakond on loomulikult valmis kandma ka valitsuse vastutust,“ rääkis ta.