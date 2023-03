SUUR LUGU | Kaja Kallas sädeleb ülivõimsa võitjana, kosilased ukse taga, Helmed vihaselt protestimas

Olid need aga valimised! Kolm suurt rekordit: enim hääletajaid Eesti Vabariigi ajaloos, enim e-hääli ning ajaloo suurim isiklik häältesaak - Kaja Kallase 31 821 häält on enneolematu tulemus. Selles loos on põhjalik ülevaade ja analüüs, kes ja kui palju hääli sai, kes on suuremad võitjad ja kaotajad. Millised on uued võimalikud koalitsioonid?