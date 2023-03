Kremli propagandakanalis eestlasi ülestõusule kutsunud Aivo Peterson ei saanud riigikokku

Aivo Petersoni juhitud liikumine „Koos“ pani tänavu valimisteks leivad ühte kappi Eesti Ühendatud Vasakparteiga. „Koos“ kirjeldab end kui ühiskondlikku liikumist rahu eest ning selle loosung on „Üheskoos rahu nimel“. Valimisprogrammis lubatakse lõpetada Ukraina toetamine, loobuda Venemaale kehtestatud sanktsioonidest, langetada kaitsekulud alla 1% SKP-st ja kaitsta traditsioonilisi väärtusi.

52-aastane Peterson (sünninimega Krõlov) tegi möödunud nädalal ühismeedias nii eesti- kui venekeelse videopöördumise, milles rääkis, et viibib Donetskis, näitamaks, mis toimub teisel pool rindejoont. Ta süüdistas Eesti ajakirjandust, kes on kajastanud Ukraina sõda väga ühekülgselt. „Me oleme kõik kuulnud Donbassi ülestõusust, kuidas ülestõusnud on ise pommitanud oma linnu, oma elamukvartaleid, oma lasteaedu, koole, haiglaid jne.“

Kõigest paar päeva enne seda viibis Peterson Delfi andmetel Moskvas. Ühtlasi osales ta koos parteikaaslase Oleg Ivanoviga populaarses Kremli propagandakanalis „Solovjov Live“, kus teatas, et Eestis tuleks tänase poliitika muutmiseks korraldada ülestõus või sissisõda. Varem on Peterson muu seas levitanud narratiivi, et venelased võitlevad Ukrainas eestlaste eest.

Siseminister Lauri Läänemets ütles toona Delfile, et Petersoni tegevus on provokatiivne ja kujutab Eestile julgeolekuohtu. Tõenäoliselt on mehel sidemed Kremli eriteenistustega – muul viisil on Venemaa kaudu rindejoonele pääseda sisuliselt võimatu. Petersoni kui julgeolekuohtu arutas ka valitsus.