Kaja Kallas tegi riigikogu valimistel kõigi aegade parima tulemuse

Kaja Kallas on varem osalenud 2011. aasta ja 2019. aasta riigikogu valimistel. Esimesel korral kandideerides sai ta 7153 häält, 2019. aastal lausa 20 083 häält.

Suurim häältesaaja riigikogu valimistel on seni olnud Edgar Savisaar, kes sai 2015. aasta valimistel 25 057 häält. Tema teine parim tulemus oli 2011. aasta valimistel, kus ta sai 23 000 häält. Kolmandal kohal on Andrus Ansip, kes sai 2007. aasta valimistel 22 540 häält. Neljandal kohal on Kaja Kallas 2019. aasta häältesaagiga.