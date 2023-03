Andreas Kaju valimisaktiivsuse rekordist: see on kasvanud konkreetsetes maakondades ja valimisringkondades, mitte üle Eesti

Poliitikaekspert Andreas Kaju ütles, et praegu on veel raske öelda, mida võib suurem valimisaktiivsus tähendada tulemuste osas. „Praegu on pilt väga segane, sest kui uskuda neid valimisteenistuse eel- ja e-hääletamise numbreid valimispäevade kohta, siis see jaotub maakonniti väga ebaühtlaselt,“ sõnas ta.

„Näeme, et Kagu-Eestis on hääletus olnud võrdlemisi passiivne, Kesk-Eestis ja saartel näeme väga suurt kasvu 2019. aastaga võrreldes. Miks ma neid välja toon on sellepärast, et tegelikult Kesk-Eesti ja Kagu-Eesti on kohad, kus EKRE võiks teha väga tugeva soorituse, aga aktiivsus on ebaühtlane,“ ütles Kaju. Tema sõnul tähendab see, et pole võimalik järeldada seda, et aktiivsuse kasv osades maakondades oleks kindlalt ühele erakonnale kasulik.