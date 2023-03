Kes läheb kellele kosja? Maagiline arv on 54. Just nii palju kohti riigikogus on vaja, et valitseda

Riigikogu matemaatiliseks enamuseks piisab 51 kohast, ent praktilise valitsemise mõttes peab koalitsioon küündima 54 kohani. „Võid kirjutada valemeid, palju tahad, aga Eesti poliitikas peab summa olema vähemalt 53 kohta,“ ütles riigikogu esimees Jüri Ratas ( Keskerakond ) Delfi Valimisstaabis. Ka Reformierakonnas räägitakse, et vajadusel tehakse koalitsioon ka 53 koha pealt, ent seda pigem hädajuhul. Sellepärast paneme Delfi saates märgi turvalisema enamuse juures maha: elujõulise koalitsiooni mõõdupuu on 54 kohta .

Küsimus pole ainult täiskogu hääletustes, mida võivad mõjutada ülejooksmised, haigestumised ja reisimised. Ratas selgitas, et esiteks ei saa riigikogu juhatusse kuuluvad võimuliidu toetajad kuuluda samal ajal alatistesse komisjonidesse, välja arvatud Euroopa Liidu asjade komisjoni. See tähendab, et ilma otsustava ülekaaluta riigikogus võib koalitsioon olla sunnitud valima, millises komisjonis jäädakse opositsiooniga võrreldes vähemusse.