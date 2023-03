EKRE otsustajad on Isamaa sõprusest loobunud: on ainult üks isamaa, mida riisuda, see on nende loosung!

Isamaa reetis meid, tõdes Martin Helme. Selle viimase nädala jooksul ründasid nad meid selle Wagneri teemaga, et olla kindlad, et visatakse kondike ikka neilegi näljastele koertele laua alla, kirjeldas Martin Helme erakonna Isamaa reaktsiooni ajakirja Politico paljastusele, millest nähtus, et Venemaa oligarh-niiditõmbaja Prigožin on otsinud võimalusi EKRE-t poliitiliselt toetada, vääramaks Eesti Euroopa-meelset kurssi.

Oli vaja pugeda sellesse liberaalide ühisrindesse, kurjustas ka Mart Helme. Tema hinnangul on Isamaa alati reetnud ja petnud, isegi „need lastetoetused, mille üle nad tuutuavad, ei oleks ilma meie tööta komisjonides välja tulnud!“ Mart Helme lisas veel, et isegi nn pensionireform, kus Isamaa eestvõttel kohustuslik teine sammas kaotati ja raha inimestele enne pensioni-iga laiali jagati, ei olnud Isamaa saavutus. Osutub, et selle tegi teoks hoopis toonane rahandusminister Martin Helme oma nõunikega. Isamaa huvi on ainult toiduahel, raha kantimine oma jopedele, erinevate MTÜ-de kaudu. „On ainult üks isamaa, mida riisuda, see on nende loosung,“ põrutas Mart Helme oma hiljutisele koalitsioonikaaslasele. Mart Helme tõdes, et varem olevat Isamaa ja EKRE, konservatiivsete erakondade vahel valitsenud teatav kokkulepe, et omavahel ei ole vaja madistada, isegi siis, kui Isamaa teeb asju, mis EKRE-le ei meeldi. Seda kokkulepet on Isamaa nüüd rikkunud ja see on lausa topelt alatu, kurvastas Martin Helme. Oma jao sai kätte ka Keskerakond - EKRE otsustajad tõdesid, et Jüri Ratase juhitud erakond läheb alati pärast valimisi, müts pihus, Reformierakonna juurde valitsussepääsu paluma. Umbes pool Keskerakonna liikmetest hinnati ka liberaalide sekka kuuluvaiks.