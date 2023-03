OTSEBLOGI | Bahmut seisab. Ukraina Relvajõudude esindaja: Vägede massilist lahkumist ei toimu

Hersoni piirkonnas on vastane kaitses ja püüab parandada taktikalist positsiooni, et jätkata pealetungi. Sissetungijad tulistasid suurtükiväega enam kui 40x asula ümbrust. Nende hulgas on Kamjanske (Zaporizhžia oblast), Berõslav, Dniprovske (Hersoni oblast) ja Hersoni linn, samuti Ochakiv (Mõkolaivi oblast). Rünnakutes on hukkunud ja haavatud tsiviilisikuid.