Kreeka jaamaülem võttis kümnete inimeste surmaga lõppenud rongiõnnetuse eest vastutuse

Kreeka rahvusringhääling ERT kirjutab, et süüdimõistmise korral ähvardab 59-aastast meest eluaegne vangistus.

Mehe kaitsja Stefanos Pantzartzidis rõhutas, et õnnetuse juures olid määravaks ka mitmed teised tegurid ning tema klient on võtnud vaid oma osa kogu vastutusest. „Me ei tohi keskenduda üksikule puule, kui selle taga on mets,“ ütles ta.

Praeguseks on selgunud, et jaamaülem määrati oma ametikohale kõigest 40 päeva eest ning enne seda oli ta läbinud kolme kuu pikkuse väljaõppe. Kohalik meedia kirjutab, et kriminaalmenetlus võidakse algatada ka ettevõtte Hellenic Train juhtkonna liikmete suhtes. ERT kinnitusel konfiskeeriti Larisa jaamahoonest reedel hulk helifaile, dokumente ja muid tõendeid, mis võivad aidata juhtumi üksikasju selgitada ja õnnetuse põhjustanud isikuid kriminaalvastutusele võtta.

Reede õhtul kogunes Ateena kesklinna meelt avaldama ligi 3000 inimest ning politsei pidi vägivaldseks muutunud meeleavaldajate ohjamiseks võtma kasutusele pisargaasi. Sarnased meeleavaldused toimusid ka Thessalonikis.

Arvukaid tegematajätmisi ja hooletust heidetakse ette nii valitsusele kui ka raudteefirmale Hellenic Train, mispärast astus Kreeka taristu- ja transpordiminister Kostas Karamanlis ametist tagasi. „Kui juhtub midagi nii traagilist, siis on võimatu jätkata ja teha nägu, nagu seda poleks juhtunud,“ põhjendas minister.

Enese sõnul tundis Karamanlis, et poliitilise vastutuse võtmine on tema kohus. „Teen seda austusest nii ebaõiglaselt surnud inimeste mälestuse vastu. Võtan vastutuse ka Kreeka riigi ja Kreeka poliitilise süsteemi seniste vigade eest,“ lisas poliitik.

Õnnetuspaigas käis ka Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis, kes kinnitas, et tragöödia põhjused kavatsetakse üksikasjadeni välja selgitada. „Teeme kõik endast oleneva, et see enam kunagi ei korduks,“ lisas ta.

Arvatakse, et Kesk-Kreekas Larisas kolmapäeva esimestel tundidel kokku põrganud reisi- ja kaubarong sõitsid samu rööpaid pidi mitu kilomeetrit, enne kui nad omavahel kokku põrkasid. Reisirongi esimesed vagunid süttisid kokkupõrke järel põlema. Rongis oli kokku 342 reisijat ja kümme meeskonnaliiget.