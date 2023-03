OTSEBLOGI | Bahmutis käivad linnalahingud. Kohalik ametnik: Vene väed tahavad meie linna hävitada

Ametnik rääkis, et Venemaa ainus eesmärk on inimeste tapmine. „Nad tahavad meie linna hävitada ja ausalt öeldes ei saa ma aru, miks nad seda teevad,“ lisas Martšenko.

Ukraina ametnike hinnangul on linnas veel ligi 4500 Ukraina tsiviilisikut, ehkki nende täpset arvu on praegu võimatu kindlaks teha. Kindel on aga see, et Bahmutisse jäänud inimesed peavad hakkama saama vee, gaasi ja elektrita.