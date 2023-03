Keskerakonna lubadus vene koolidele: saate ise valida, kas õppetöö toimub eesti või vene keeles

Toom: tegemist on muudatusettepanekutega, millega ei arvestatud

Keskerakonna riigikogu valimisprogrammis on kirjas, et erakond ei toeta poliitkampaania korras läbiviidavat üleminekut eestikeelsele haridusele, sest see seadvat ohtu õppekvaliteedi ja vajalike õpetajate tagamise nii eesti- kui venekeelsetes koolides. Ühtlasi on kirjas, et vene emakeelega õpilastele tuleb võimaldada osaliselt vene- või kakskeelset õpet koos süvendatud eesti keele õppega, et tagada õppekvaliteet ja vajalike teadmiste omandamine.

Yana Toom (Keskerakond), kes kandideerib Ida-Virumaal, tegi hiljem sotsiaalmeediasse sel teemal postituse. „Lendleht, millest jutt, on koostatud ainult nende muudatusettepanekute põhjal, mida Keskerakonna fraktsioon esitas seaduse menetlemise käigus. Me ei luba, et pöörame seaduse tagasi, vaid kirjutame, et need on muudatusettepanekud, millega ei arvestatud, mille seadustamine teeks asja mõistlikumaks ning see on meie seisukoht,“ kirjutas ta.