Vasakpartei väitel üritab Aivo Petersoni liikumine nende erakonda kaaperdada

69-aastane Rosenfeld, kes nimetab end eurokommunistiks, rääkis RusDelfile, et avalikult Kremli-meelsete seisukohtadega esinevate ja nn Russki Miri (Vene maailm) ideoloogiat toetavate Koos liikmetega on keeruline ühes nimekirjas kandideerida. Viimased on Rosenfeldi sõnul läinud nii kaugele, et sekkuvad erakonna kampaaniasse ja üritavad teda survestada loobuma avalikest esinemistest nende kasuks.