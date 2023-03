INTERVJUU | Martin Helme: ainus võimalus hoida ära Reformierakonna valitsuse jätkamine, on hääletada valimistel EKRE poolt!

Suur osa inimesi on juba valimas käinud. Millega veenad neid inimesi, kes pole veel otsustanud, hääletama EKRE poolt? Miks on EKRE nendel valimistel parim valik?

Neil valimistel on kaalul Eesti püsimine. Püsimine rahvusriigina, püsimine sellise riigina, kus meil, põlisrahval on otsustav sõna meie elu korraldamisel. Kõik teised erakonnad soovivad rohkemal või vähemal määral jätkata nende poliitikatega, mis meid viimasel paaril aastal on teinud vaesemaks ja õnnetumaks. Meie pakume inimestele ainsana paremat homset, sest me ei lepi röövellike elektrihindadega, ei lepi hullumeelse rohepöördega, ei nõustu massilise odavtööjõu sisseveoga. Oleme näidanud valitsuses olles, et täidame oma lubadusi ja meie peale võib kindel olla.

Mis saab Eestist, kui valitsuses jätkab Reformierakonna valitsus?

Milliste erakondade võimuliit oleks Eesti tuleviku seisukohast kõige halvem?

Kõige hullem oleks, kui me saaksime puhtaverelise liberaalide valitsuse, kus juhtpositsioonile Reform ja teda toetavad sotsid ning Eesti200. Liberaalide valitsus oleks ka Reformierakonna ja Keskerakonna liit, mida me juba nägime. Just see valitsus kehtestas meile jõhkra koroonarežiimi ning ajas koerad ja teleskoopnuiadega eriüksuslased rahumeelsete inimeste kallale. On ka võimalik, et neile kahele on appi vaja mõnda väiksemat vasakparteid, kas siis E200 või sotse, aga sisu sellest oluliselt ei muutu. Kõik need kombinatsioonid viivad Eestis edasi ellu massilist immigratsiooni, eestluse välja suretamist, rohepööret koos kaasneva pöörase vaesumisega, ning võimuhaarde karmimat kehtestamist inimeste elude üle. Eesti ei jää siis vabaks ja demokraatlikuks, aga me ei jää siis ka enam eestlaste rahvuskoduks.