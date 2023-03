GRAAFIKUD | Viimane koalitsioonivariantide esiviisik: halvad uudised EKRE-le, head Kaja Kallasele

Enam ei ole ühtegi koalitsioonikombinatsiooni, mille puhul oleks mitme peale kokku 55 riigikogu koha saamine pigem tõenäoline (tõenäosusprotsent üle 50). Reformierakonna-Keskerakonna liit jõuab kõige lähemale – tõenäosus on 47,2 protsenti. Teisele kohale tõusnud Reformierakonna, Eesti 200 ja Isamaa edulootust suurendab asjaolu, et Isamaa poliitikud on esinenud viimastel nädalatel kriitiliste avaldustega EKRE, Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide suhtes.