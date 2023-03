VALIMISSTAAP | Jüri Ratas: ma ei näe võimalust, kuidas saaks Eesti valimisi võltsida

Jüri Ratas ise on valimistel nii e-hääletanud kui ka jaoskonnas käinud. Ta meenutas, et Keskerakond on varem suhtunud e-valimistesse kriitiliselt, ent kui tema sai partei esimeheks, suhtumine muutus. EKRE, sealhulgas nende esimees Martin Helme, on aga väljendanud umbusku nii e-valimiste kui ka ausate valimiste vastu. EKRE poliitikud räägivad ka väidetavast valimistulemuste võltsimisest.

Keskerakond on öelnud, et nemad ühtegi võimalikku koalitsioonipartnerit eos ei välista. Kas koostöösoovi EKRE-ga võiks mõjutada see, kui nad hakkavad õõnestama Eesti valimissüsteemi usaldusväärsust? Ratas ei vastanud sellele küsimusele otse, ent suhtus kriitiliselt EKRE vastandumisse kaitseväe juhataja ja teiste julgeoleku tippjuhtidega. „Ma ei näe võimalusi, et Eesti valimisi võltsitakse. Valijad saavad e-hääletada, eelhääletada, valida valimispäeval – kõik alternatiivid on olemas ja me näeme valimisteenistuse poolt, et kui nad näevad mingeid probleeme, annavad nad neist kiiresti teada ja paluvad inimestel uuesti hääletada,“ sõnas Ratas.

Jüri Ratas ütles, et tema läbisaamine Kaja Kallasega on hea ja mõistlik. „Kui küsite, kas koalitsiooni moodustamine jääks isikliku sümpaatia või antipaatia taha, siis vastus on, et ei jää,“ sõnas ta. Riigikogu esimees nõustus, et poliitiliselt on loogiline valitseda pigem väiksema kui suurema arvu partneritega. „Siis saab teha selgeid, konkreetseid ja kiireid otsuseid. Samas on ka laiapõhjalisus oluline,“ arutles ta. Ainult kahest koalitsioonipartnerist koosneva kombinatsiooni saaksid moodustada üksnes Reformi- ja Keskerakond, sest koostöö EKRE-ga on oravad välistanud ning teised tandemid ei saaks kokku piisavalt kohti.