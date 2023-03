Viimased reitingud enne valimisi: Reformierakonnale 33 kohta, EKRE saagiks 23 mandaati

Viimaste tulemuste põhjal on vahetult enne valimisi peatunud Reformierakonna ligi kolm kuud kestnud langustrend. Teisel kohal oleva EKRE toetus on võrreldes käesoleva nädala alguses avaldatud tulemustega 1,8 protsendipunkti võrra langenud. Keskerakonna toetus nädala alguse seisuga võrreldes märkimisväärselt ei muutunud, kuid viimase kolme nädala jooksul on kaotatud oma toetusest 1,8 protsendipunkti. Reformierakonna edu EKRE ees on 7,7 protsendipunkti ning EKRE edu Keskerakonna ees 2,8 protsendipunkti.