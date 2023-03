EMTA kasiinod on Soome mängijatele atraktiivsed

Kõik kasiinod, kes proovivad Eesti turul enda teenuseid pakkuda, kuid ei oma litsentsi, blokeeritakse väga kiirelt. Inimestel ei ole võimalik lehtedele minna ning need lisatakse blokeeritud lehtede nimekirja. Hetkeseisuga on selles nimekirjas rohkem kui 500 erinevat kasiinot.

Turvalisuse tagamiseks on mitmeid erinevaid võimalusi, kuid nendest kõige olulisem on litsentsi olemasolu. Eesti Maksu- ja Tolliamet jälgib väga tähelepanelikult kasiinode tegutsemist.

Paljud Eesti kasiinod paistavad silma enda makselahenduste hulga poolest. Samuti on kontode loomine ja dokumentide esitamine äärmiselt lihtne ning kiire. Kõik mängijad eelistavad kiireid toiminguid ja see on suureks eeliseks.

Sissemakseteks on võimalik kasutada väga erinevaid lahendusi. Kõige populaarsemad nendest on pangalingid ja Zimpler lahendus. Soomlased saavad kasutada näiteks ka deebet- ja krediitkaarte, e-rahakotte ning muid lahendusi.

Tavaliselt on võimalik klienditoega suhelda Eesti keeles, kuid praktiliselt kõik klienditoed saavad aidata ka inglise keeles. See tähendab, et Soome mängijad saavad kõikidele enda muredele kiiresti lahendused.

Üldiselt võib öelda, et Eestis litsentsi omavate kasiinode hulk ei ole suur, kuid nende kvaliteet on äärmiselt kõrge. Kvaliteedi all peetakse tavaliselt silmas turvalisust, maksete kiirust ning klienditoe olemasolu.

Mõned kasiinod tegutsevad näiteks Curacao litsentsi alusel, mille taotlemine on äärmiselt lihtne ning sellega saavad hakkama väga paljud erinevad ettevõtted. Eestis väljastatud litsentsi hankimine on aga oluliselt keeruline ning Euroopas üks keerulisemaid. Tulemuseks turvalised ning ausad kasiinod, milles mängimine on meelelahutuslik.

Suurimaks takistuseks on tavaliselt osakapitali nõue, milleks on miljon eurot. Selliselt aga välditakse ebaausate ettevõtete ilmumist Eesti online kasiinode maastikule.

Soomlaste jaoks on suureks eeliseks, et paljude Eesti kasiinode serverid asuvad Eestis, mis võimaldab kiiret liikumist erinevatel lehtedel ning vähem tõrkeid mängudes. Näiteks USA kasiinodes mängides võib olla mängukogemus oluliselt kehvem ning aeglasem.

See aga võtab mängimisest meeldiva kogemuse ja meelelahutus jääb pinnapealseks. Eriti palju häirib see kõrge graafikaga slotimänge. Sama kehtib ka live-kasiino kohta, kus on vaja head ühendust, et mängud jookseksid sujuvalt ja ei esineks tõrkeid.

Tugevalt arenenud IT sektor ja boonused

Võib tunduda, et tegemist on ebaolulise nüansiga, kuid eestlased on juba aastaid olnud kasiinodega seotud valdkondades äärmiselt tugevad. Mõned suured mängutootjad on saanud alguse Eestist ning toimetavad tänase päevani Eestis.

See annab kindlust, et mängude kvaliteet on kõrge ning Eesti kasiinode töötajad äärmiselt pädevad, olgu tegemist mõne probleemi lahendamisega või uute innovaatiliste lahenduste väljatöötamisega.

Kindlasti ei saa unustada ka erinevaid boonuseid , mida Eesti kasiinod pakuvad. Selle taga on hoolikad arvutused, ning tulemuseks äärmiselt heade tingimustega boonused.

Kui näiteks mõnes rahvusvahelises suures kasiinos on boonuste läbimängimise nõue 40x või kohati 50x, siis Eesti kasiinodes on see tavaliselt 25x. Lühidalt öeldes tähendab see seda, et boonusraha peab vähem läbi mängima ning teil on suurem tõenäosus pärast boonuse lõppu omada suuremat kontojääki kui alustades.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Enne lepingu sõlmimist soovitame tutvuda finantsteenuse tingimustega või konsulteerida spetsialistiga.