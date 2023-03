VIDEO | Kolonel Mart Vendla: Venemaal on toimunud plahvatused, see on asjade loomulik käik

Eile toimus Brjanski oblastis intsident, kus väidetavalt sooritas „Vene vabatahtlike korpus“ reidi piirilähedastes asulates. Vendla ütles pressikonverentsil, et tegemist oli väikesemahulise tegevusega, millel pole otsest mõju lahingutegevusele, kuid annab mõlemale poolele võimalusi infooperatsioonideks.

Vene meedia teatel tulistasid Ukraina diversandid Klimovo rajoonis autot ja Ukraina droon ründas samas rajoonis Sušanõ asulat, mille tõttu süttis elumaja. Lisaks olevat võetud pantvange. Ukraina on vastanud, et tegemist on provokatsiooniga.

Vendla rääkis, et Venemaa ja Ukraina seisukohad on väga erinevad, seega on keeruline juhtumit kommenteerida. „Meil kõrvalseisjana siin pole võimalik hinnata, kas see on adekvaatne või millega see on seotud,“ ütles ta.

Eile õhtul ilmus internetti informatsioon, et Moskva oblastis Kolomna lähedal toimus tugev plahvatus ning tunnistajate sõnul oli enne seda kuulda vilinat. Vendla kinnitas, et Venemaal on plahvatusi olnud. „Jah, on toimunud plahvatused, aga mis täpselt, on endiselt debati teema.“

Kas on muidu märke sellest, et sõda võib liikuda selles suunas, et Ukraina hakkab vastulööke andma mitte ainult enda territooriumil, vaid ka Venemaal? Vendla rääkis, et sellest on olnud märke juba paar kuud tagasi.

„Need löögid on nüüd jätkunud erinevate relvasüsteemidega ja erinevatel viisidel. See on asja loomulik käik ja see võimaldab tõmmata lahinguvälja nii-öelda suuremaks, mis sunnib Venemaad panustama rohkem väekaitsesse. See omakorda tõmbab vahendeid põhilisest lahingujoonest eemale, mis on kasulik Ukrainale, nii et minu arust on see mõistlik,“ ütles Vendla.