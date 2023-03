VIDEO | FSB avaldas salvestise „Ukraina diversantide rünnaku“ väidetavast toimumiskohast

Salvestis on monteeritud. Selles on näha kaht autot. Esimeses lõigus on VAZ 2107, mille keres on kuuliaugud ja mille aknad on purunenud. Teises lõigus on Niva, millel peale purunenud rehvide muid nähtavaid kahjustusi ei ole, vahendab Meduza.

Mõlemas autos on näha surnukehi. Videos VAZ 2107-st on autos oleva surnukeha nägu hägustatud ja näha on midagi vere sarnast. Telegrami kanal Možem Objasnit juhtis tähelepanu sellele, et videos on auto ühes kohas, aga fotodel teises.

Nivat (Venemaa president Vladimir Putin ütles, et seda tulistasid diversandid) näidatakse lühikeses videos ja kahel fotol. Videos seisab auto teel, aga fotodel on kraavis.

VAZ 2107 ei ole varasemates „diversiooni“-uudistes Brjanski oblastis mainitud.

FSB videost on näha ka fotosid miinidest, tankitõrjerelvast ja ühest hülsist. Ainult ühel fotol on näha tausta, teised on tehtud suures plaanis, mistõttu ei ole võimalik kindlaks teha, kus on need fotod tehtud.